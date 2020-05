Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 21 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.242 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.153 au fost declarate vindecate si externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 16 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 7.707 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.357 au fost declarate vindecate și externate.

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata The post Alte 430 de cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, bilantul ajungand la 3.613. Au fost inregistrate 141 de decese si 329 vindecati appeared first on Stiri…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate si externate (51 la Timisoara, 17 la Bucuresti, 3 la…

- Inca 19 cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania, astfel ca bilanțul total ajunge la 158. The post Coronavirus in Romania: Inca 19 cazuri de infectare au fost confirmate. Bilanțul total ajunge la 158 appeared first on NewsBV .

- Alte sase cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania, bilanțul imbolnavirilor ajungand la 70. Este vorba de trei barbați și o femeie din Constanța, și un barbat și o femeie din Mehedinți.In cursul dimineții de vineri fusesera confirmate alte cinci cazuri, toate din București, unde…

- Alte sase cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania, bilanțul imbolnavirilor ajungand la 70. Este vorba de trei barbați și o femeie din Constanța, și un barbat și o femeie din Mehedinți.In cursul dimineții de vineri fusesera confirmate alte cinci cazuri, toate din București, unde…

- Sase noi cazuri de infectare au fost confirmate, joi seara. Toate cele sase persoane depistate cu COVID-19 se afla in Hunedoara. Bilantul la nivel national ajunge, astfel, la 59. Revenim cu informatii. digi24.ro