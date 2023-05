UPDATE: Copilul accidentat de betonieră a murit! Polițiștii îl caută acum pe șofer UPDATE 2: Din pacate, copilul de 12 ani, acroșat de betoniera, nu a supraviețuit impactului extrem de violent. Chiar daca medicii spitalului județean de urgența Vaslui au depus toate eforturile pentru salvarea baiețelului, nu s-a mai putut face nimic. Micuțul prezenta multiple fracturi și leziuni interne, spun medicii. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere […] Articolul UPDATE: Copilul accidentat de betoniera a murit! Polițiștii il cauta acum pe șofer apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

