Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la Enel Romania SA, la operatorii de distributie a energiei electrice din cadrul grupului (E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Banat SA, E-Distributie Dobrogea SA), precum si la societatile de furnizare a energiei electrice membre ale grupului…

- ​Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la Enel Romania, atat la companiile de distribuție din grup, cat și la cele de furnizare. Compania este suspectata de abuz de poziție dominanta, in detrimentul celorlalți furnizori cu amanuntul și al consumatorilor. Practic, companiile de distribuție…

- Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la mai multe companii din grupul Enel Romania. Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la Enel Romania SA, la operatorii de distribuție a energiei electrice din cadrul grupului (E-Distribuție Muntenia SA, E-Distribuție Banat SA, E-Distribuție…

- Enel, una dintre cele mai mari companii de energie din Romania și liderul pieței de furnizare, va deveni, odata cu preluarea de catre PPC, parte dintr-un grup care iși propune sa devina lider regional pe piața energiei curate. Insa cele 3 milioane de clienți Enel din Romania iși pun, in mod firesc,…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie asupra emitentilor de tichete de masa Edenred Romania, Sodexo Pass Romania si Up Romania. “Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind o posibila incalcare a regulilor in domeniu de catre companiile Edenred Romania, Sodexo Pass Romania și…

- Consiliul Concurenței a anunțat ca a declanșat o investigație privind o posibila incalcare a regulilor in domeniu de catre companiile Edenred Romania, Sodexo Pass Romania și Up Romania pe piața emiterii și comercializarii de tichete. Sunt indicii, susține Consiliul Concurenței, ca firmele Edenred Romania,…

- Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind o posibila incalcare a regulilor in domeniu de catre companiile Edenred Romania, Sodexo Pass Romania și Up Romania pe piața emiterii și comercializarii de tichete. Autoritatea de concurența are indicii ca firmele Edenred Romania, Sodexo Pass Romania…

- Autoritatea de concurența are indicii ca firmele Edenred Romania, Sodexo Pass Romania și Up Romania și-ar fi coordonat comportamentele in cadrul anumitor licitații la care au participat, precum și la stabilirea nivelului comisioanelor de rambursare a tichetelor percepute de la magazinele affiliate,…