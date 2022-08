UPDATE – ”Alte trei linii de comunicatie au fost afectate anterior in timpul atacurilor teroriste rusesti”, continua Energoatom. Alimentarea cu energie electrica a centralei nucleare este asigurata de centrala termica, conform aceleiasi surse. ”Sunt in curs de desfasurare operatiuni pentru conectarea unui reactor la retea”, a adaugat Energoatom. Timp de mai multe saptamani, Moscova si Kievul s-au acuzat reciproc de mai multe bombardamente care au vizat centrala nucleara Zaporojie, care are sase reactoare cu o capacitate totala de 6.000 de megawati si este ocupata din martie de trupele ruse. STIREA…