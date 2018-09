Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro, favoritul primului tur al alegerilor prezidentiale de luna viitoare din Brazilia, a fost operat joi de urgenta dupa ce a fost injunghiat in abdomen la un miting de campanie, transmite AFP. Foto: (c) RAYSA LEITE / EPA Unul din fiii sai, Flavio Bolsonaro,…

- CHIȘINAU, 3 sep — Sputnik. Muzeul Național din Rio de Janeiro a ars în totalitate, comunica ziarul Globo. © REUTERS / Michalis KaragiannisEvacuare masiva de pe un feribot grecesc din cauza unui incendiu (FOTO, VIDEO) Cauza apariției flacarilor nu se cunoaște în acest…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la Muzeul National din Rio de Janeiro, iar colectia de 20 de milioane de obiecte pe care institutia o adapostea este posibil sa fi fost distrusa, scrie Reuters. In muzeul care a fost inaugurat in urma cu 200 de ani se aflau, intre altele, descoperiri arheologice si…

- Un accident în care a fost implicat și un camion-cisterna a provocat o explozie enorma și un incendiu pe o autostradra de lânga aeroportul din Bologna, transmite Reuters. Potrivit presei italiene, câteva persoane au fost ranite. Poliția a anunțat ca a închis…

- Liderul Uniunii Crestin-Sociale germane (CSU, aliatul bavarez al Uniunii Crestin-Democrate), Horst Seehofer, a anuntat ca intentioneaza sa inceapa sa foloseasca Twitter-ul pentru a transmite mesajele sale direct catre electorat, informeaza vineri Reuters. Spre deosebire de presedintele american Donald…

- Sase copii dintre cei 12 captivi intr-o pestera din nordul Thailandei ar fi fost deja adusi la suprafata, conform Reuters. Totusi, puscasii marini thailandezi au anuntat pe Facebook ca doar patru copii au fost salvati deja, scrie news.ro.Conform surselor The Guardian, ultimii doi baieti salvati…

- Eike Batista, care a fost candva cel mai bogat om din Brazilia și in top 10 cei mai bogați din lume, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare pentru ca l-a mituit pe fostul guvernator al al statului Rio de Janeiro, scrie Reuters.

- Kenny Vulcan disparuse in Rio de Janeiro, in cartierul Barra da Tijuca, dupa ce a plecat de la studioul de inregistrari si si-a sters conturile de pe retelele de socializare. In varsta de 22 de ani, originar din Woolwich, sud-estul Londrei, tanarul plecase in Brazilia pentru a-si revigora cariera…