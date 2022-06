Stiri pe aceeasi tema

- INCREDIBIL… Scene de coșmar la Barlad, unde un batran a fost stalcit din bataie de un individ de 40 de ani!! Scena bataii a fost filmata de fiul agresorului, care este minor, apoi postata pe Facebook! Filmul a ingrozit pe membrii grupului de socializare unde a ajuns filmul, care a fost distribuit masiv,…

- INCREDIBIL… Pe un grup de socializare din Barlad, a fost postat un film, in care se vede cum un barbat agreseaza un batran, pe care-l bate ingrozitor cu pumnii și picioarele in cap! Filmul a ingrozit pe membrii grupului de socializare, care l-au distribuit și pe site-ul nostru, in toiul nopții, cerand…

- In urma cu putin timp s-a produs un incident la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, o caruta a cazut in raul Bahlui pe raza comunei Miroslava, in satul Bratuleni. UPDATE: Nu sunt alte persoane gasite in apa. Caruțașul este evaluat medical de catre echipajul de prim ajutor. UPDATE: Echipajul…

- REVOLTATOR… Rumoare in randul pol ițiștilor vasluieni dupa o numire surpriza facuta la conducerea Biroului Rutier Drumuri Europene Șefii IPJ Vaslui au decis numirea in funcția de conducere a lui Adrian Nechifor, fost polițist de frontiera transferat la IPJ in urma cu trei ani și care a intrat in randul…

- TREI, DOAMNE, SI TOTI TREI … Trei barbati din comuna Pogana, satul Mascurei, au ajuns pe mana politistilor Sectiei 8 Politie Rurala Iana, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, banuiti de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente, distrugere, amenintare si tulburarea ordinii si linistii…

- PRINSI CU DROGURI… Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Vaslui, au documentat activitatea infractionala a trei barbati, cu varste cuprinse intre 21 si 30 de ani, din municipiul Barlad. Dura Cristi Razvan, Silion Liviu Dumitru si Silion…

- UPDATE: Cei cinci indivizi din Roșiești, care au terorizat intreg satul Albești a doua zi de Paște au fost identificați și ridicați de Poliție in cursul acestei dimineți. Aceștia au fost duși la sediul Poliției din Barlad, unde urmeaza sa fie audiați. Pentru toate agresiunile comise, pentru ca au patruns…