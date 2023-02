UPDATE: „Au ars o parte din roboții din Laboratorul de fizică! Pagubele sunt mari!”(VIDEO, FOTO) UPDATE: La aceasta ora a fost lichidat incendiul la laboratorul de fizica din cadrul Colegiului Național „Gheorghe Roșca Codreanu” din Barlad. Pompierii barladeni și lucratorii de poliție inca mai cerceteaza, pentru stabilirea cauzei incendiului, care a devastat laboratorul de fizica, iar pe cel de chimie, aflat sub cel de fizica, l-a inundat. „Momentat nu știu […] Articolul UPDATE: „Au ars o parte din roboții din Laboratorul de fizica! Pagubele sunt mari!”(VIDEO, FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

