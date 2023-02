Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Director al Asociatiei ”Impreuna pentru A8” sustine, intr-un comunicat, ca, avand in vedere ”derapajele” din ultima perioada, Catalin Urtoi nu mai are nicio calitate in Asociatia ”Impreuna pentru A8”. ”Precizarea este necesara, avand in vedere ca zilele trecute domnul Catalin Urtoi a fost…

- Dupa ce, anul trecut, i-a retras sprijinul, asociatia "Impreuna pentru A8" l-a exclus pe Catalin Urtoi din randurile sale la sfarsitul saptamanii trecute. Vezi mai jos precizarile asociatiei civice locale. "Consiliul Director al Asociatiei „Impreuna pentru A8" aduce la cunostinta opiniei publice ca…

- ”Astazi, 4 ianuarie 2023, Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Romane TAROM a luat act de ajungerea la termen a contractului de mandat al directorului general CEO – Mihaita Ursu, functie detinuta de acesta in ultimul an calendaristic si in perioada iunie 2020 – iunie…

- Directorul financiar al TAROM Costin Iordache a fost numit director general interimar al companiei, dupa ce mandatul de CEO al lui Mihaita Ursu a ajuns la final, anunta miercuri Ministerul Transporturilor, conform News.ro . Consiliul de Administratie al TAROM l-a numit in functia de director general…

- Ministrul PSD al Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, s-a pricopsit cu un consilier onorific de la Iași care a cerut scoaterea PSD in afara legii. Catalin Urtoi, activistul de ieri, politicianul de azi In februarie 2022, vicepreședintele Asociației „Impreuna pentru A8”, Catalin Urtoi,…

- Din postura de vicepreședinte al Asociației „Impreuna pentru A8”, Catalin Urtoi a fost numit consilier al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, in februarie, anul acesta. El a precizat la momentul respectiv ca funcția sa nu este remunerata și ca are rolul de a-l ține la curent pe ministrul…

- Asociatiile ”Impreuna pentru A8″ si ”Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei” au transmis vineri Ministerului Transportului o instiintare prin care ii retrag lui Catalin Urtoi mandatul de reprezentant al acestora pe langa ministrul Sorin Grindeanu. Conducerea celor doua asociatii il acuza pe Urtoi de “derapaje…

- Asociatiile „Impreuna pentru A8" si „Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei" au transmis Ministerului Transportului o instiintare prin care retrag dlui Catalin Urtoi mandatul de reprezentant al acestora pe langa ministrul Sorin Grindeanu. Continutul instiintarii, publicata pe miscareamodova.ro, mai jos:…