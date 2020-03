Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din aceasta noapte, va demara operațiunea de dezinfecție a tuturor strazilor, aleilor și trotuarelor din municipiu. Procedura se inscrie in demersurile Primariei Municipiului Campia Turzii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Municipalitatea suceveana a accentuat in aceste zile acțiunile de dezinfecție a spațiilor publice pornind de la strazi și trotuare și pana la mijloacele de transport in comun, amplasamentele de colectare a deșeurilor, locurile de joaca, stațiile de așteptare, parcuri, piețele agroalimentare, Bazar.…

- Sambata, 14 martie, incepand cu 17.30, a avut loc o ampla acțiune de dezinfectare a strazilor și trotuarelor din Municipiului Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Strazile și trotuarele din Targoviște au fost dezinfectate (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Update! Zeci de școli din Argeș au anunțat suspendarea cursurilor. Informația ne este furnizata de subprefectul județului Argeș, Adrian Bughiu. Iata și lista școlilor inchise astazi din cauza vremii: 11 școli și un liceu din Argeș, inchise din cauza vremii. Ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile,…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in Grecia ca interdicțiile de circulație in mai multe porturi se mențin, astfel ca mai multe curse regulate ale navelor care asigura transportul in Grecia au fost anulate, anunța MEDIAFAX.„Ministerul Afacerilor…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau calatoresc in Turcia ca, in perioada 7-8 ianuarie vor exista perturbari in funcționarea serviciilor de transport aerian, maritim și transport in comun, din cauza vremii nefavorabile.„Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii…

- Citadin SA, Servicii Publice SA, Salubris SA si Compania de Transport Public SA au la dispozitie, in total, 188 de utilaje si autovehicule, cu 36 mai multe ca in sezonul trecut. Din numarul total de autovehicule si utilaje, 113 sunt ale societatilor comerciale ale municipalitatii, iar restul sunt contractate…