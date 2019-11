Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit Albania in primele ore ale zilei de marti, provocand decesul unei persoane, ranirea mai multor locuitori prinsi sub daramaturi si prabusirea a cel putin doua cladiri, informeaza Reuters. Potrivit Ministerului Apararii, acesta a fost cel mai puternic seism din…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit Albania in primele ore ale zilei de marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, informeaza DPA. Seismul a avut loc la ora 3.54 (2.54 GMT) la o adancime de 10 kilometri, chiar…

- Un seism cu magnitudinea de 5,6 pe scara Richter s-a produs, sambata seara, la 30 de kilometri vest de capitala Albaniei, Tirana, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al SUA (USGS), transmite Reuters, titrat de Agerpres. Potrivit USGS, epicentrul seismului a fost localizat la o adancime de 10…

