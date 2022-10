Alarma aeriana a fost declanșata sambata dimineața pe intreg teritoriul Ucrainei, cu excepția Crimeii ocupate de Rusia in 2014. In general, astfel de acțiuni sunt urmate de bombardamente in principalele localitați. De aceasta data, ținta principala a fost infrastructura energetica. Update: Rușii au lansat atacuri cu rachete asupra unor importante noduri energetice din districtele Kropyvnytskyi și Golovanovski din regiunea Kirovograd, lovind și instalația energetica din regiunea Odesa și orașul Rivne. Proprietarii tuturor intreprinderilor din cele doua regiuni, in special patronii magazinelor,…