Stiri pe aceeasi tema

- Accident deosebit de grav in Lazaret, pe Valea Oltului, in județul Sibiu. Un tanar de 30 de ani și-a pierdut viața și alte patru persoane au fost ranite si transportate la spital. “Echipajul de descarcerare a extras un barbat de circa 30 ani, in stare de inconstienta caruia i s-au aplicat manevrele…

- Un tanar de 30 de ani a decedat, iar alte patru persoane au fost ranite si transportate la spital cu diverse traumatisme, in urma accidentului petrecut duminica dupa-amiaza pe DN 7, in Valea Oltului, in apropiere de localitatea Lazaret, la limita judetelor Sibiu si Valcea. Sursa…

- Barbatul pentru care a fost solicitat, duminica, elicopterul SMURD, la accidentul din zona Lazaret, județul Sibiu, a murit. Ultimele date arata ca numarul persoanelor implicate in accidentul dintre patru mașini este de noua. ISU Sibiu transmite ca sunt implicate 9 persoane in accidentul petrecut…

- Patru masini au fost implicate, duminica, intr-un accident pe DN 7 – Valea Oltului. In urma incidentului, sase persoane au fost ranite, iar traficul a fost oprit pe ambele sensuri, potrivit Mediafax . Accidentul s-a petrecut in jurul orei 14.00, in zona Lazaret, la limita dintre judetele Sibiu si Valcea.…

- ISU Sibiu intervine, duminica, cu doua echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, un echipaj de descarcerare și automacaraua la limita dintre județele Sibiu și Valcea, in zona Lazaret, la un accident rutier produs intre patru mașini.

- Un accident grav a avut loc, sambata seara, pe Valea Oltului, in zona localitații Caineni, județul Valcea. Patru persoane, intre care un copil de 4 ani, sunt ranite. Potrivit ISU Valcea, accidentul rutier s-a produs pe DN 7, pe raza localitații Caineni. Au fost implicate doua mașini.…

- Un incendiu urmat de o explozie puternica a avut loc in aceasta dimineața intr-un cartier din Ramnicu Valcea. Doua persoane au fost transportate la spital. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU Valcea, la fața locului au ajuns pompierii militari care au localizat incendiul și intervin…

- Un accident de circulație a avut loc azi, in jurul orei 11:40, pe DJ 109 D, in interiorul localitații Jucu de Sus. Din primele informații, conducatorul unui autoturism, in varsta de 76 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa pe un drum local din localitatea Jucu de Sus, ajuns la intersecția…