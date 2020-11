Update: 10 morți în incendiul de la secția ATI a Spitalului din Piatra Neamț 10 persoane au decedat și mai multe au suferit rani grave in incendiul ce a avut loc sambata dupa-amiaza la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Piatra Neamț. Printre victime se pare ca se numara și medicul de garda, ce a incercat sa salveze pacienții. Un incendiu puternic a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, șapte persoane au decedat, una prezinta semne vitale slabe iar medicul de garda prezinta arsuri de gradul II și III pe 80% din suprafața corporala. Ulterior, conform… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

