- Astazi este o mare sarbatoare pentru creștinii care sarbatoresc Craciunul pe rit vechi. Din pacate, o buna parte din aceștia sunt departe de casa, fugind din calea razboiului. Cei mai mulți ucrainieni refugiați in Baia Mare sunt gazduiți de Centrul de Zi al Asociației Diecezane Caritas Greco-Catolic…

- Cu binecuvantarea Preasfinției Sale Vasile Bizau, Episcopia greco-catolica de Maramureș va invita sa luați parte la Concertul eparhial de colinde, care va avea loc joi, 22 decembrie 2022, de la ora 18:00, la biserica „Sfanta Cruce” (bd. Independentei) din Baia Mare. Vor concerta: Corul Școlii „Ep. Dr.…

- Descinderi la sediul PSD Baia Mare. Secretara partidului a fost arestata preventiv pentru 24 de ore. Motivul este legat de traficul de influența. O noua bulina neagra pentru PSD Maramureș. In oraș se vorbea de mult timp de ceea ce face doamna Rodica Covaci și de promovarea prieteniilor acesteia, insa…

- Un nou accident deosebit de grav a avut loc in județ. Traficul este blocat la ieșire din Baia Mare, spre Baia Sprie. Accidentul s-a produs pe fondul neacordarii de prioritate, in intersecția din Tauții de Sus spre Satu Nou de Sus. Vom reveni cu detalii! Actualizare: Potrivit primelor informații transmise…

- Pe pagina de Facebook, Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” din Baia Mare, a anunțat trecerea la cele veșnice a domnului Ștefan Peterfi, membru al ansamblului și artist care nu avea nevoie de nici o prezentare. Acesta a decedat la doar 47 de ani. „Azi, colegul nostru Fane, a ales sa cante in…

- Asociația AGRU Maramureș organizeaza, in zilele de 28 si 29 octombrie, Simpozionul „Arestarea Episcopilor. De la martiriu la fericire”, Ediția a XVIII-a. Simpozionul se va desfașura la Biserica „Sfanta Cruce” din Baia Mare, dupa urmatorul program: Vineri, 28 octombrie – ora 18:00: Sfanta Liturghie (transmisa…

- Retromobil Club Romania – filiala Maramures organizeaza duminica, 23 octombrie, expozitia si parada de vehicule istorice ”Retro Parada Toamnei” care se va desfasura in Baia Mare, in Centrul Istoric al orasului, din Piata Libertatii, in fata fostului „Hotel Minerul” intre orele 9.30 si 12.30. Vor putea…