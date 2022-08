Stiri pe aceeasi tema

- Responsabilii echipelor din liga profesionista de fotbal american (NFL) au aprobat, marti, vanzarea clubului Denver Broncos catre grupul Walton-Penner pentru o suma record de 4,65 miliarde de dolari, cea mai scumpa achizitie din istorie pentru o echipa americana, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres."Suntem…

- Pfizer a inregistrat venituri de 27,7 miliarde de dolari, in crestere cu 47% fata de aceeasi perioada a anului trecut si cele mai mari vanzari trimestriale consemnate vreodata. Compania farmaceutica a raportat un profit net de 9,9 miliarde de dolari, mai mare cu 78% fata de cel din al doilea trimestru…

- Cele doua companii vor rascumpara cumulat actiuni in valoare de 8 miliarde de dolari, in trimestrul al treilea, dupa ce au inregistrat fiecare profituri trimestriale record, mentinand in acelasi timp dividendele constante, ceea ce ar putea dezamagi unii investitori. Contractele futures ale titeiului…

- Valoarea actiunilor Meta a scazut cu aproximativ jumatate de la inceputul anului, subliniind ingrijorarea investitorilor cu privire la sanatatea activitatii de baza de publicitate online a companiei. Divizia a fost afectata de actualizarea de confidentialitate a sistemului iOS al Apple de anul trecut,…

- In luna mai exporturile moldovenești au fost de 416 milioane de dolari, cea ce este un record absolut pentru Moldova, spune exportul economic Veaceslav Ionița. In valoare anuala exporturile au ajuns la 3,9 miliarde de dolari, cu 50% sau 1,3 miliarde de dolari mai mult decit in perioada similara de anul…

- Cartile audio vor deveni al treilea pilon al afacerilor Spotify, dupa muzica si podcast-uri, cel putin asta vor sefii companiei, care le-au transmis acest lucru si investitorilor. Miercuri, intr-o sedinta cu investitorii, executivii Spotify au sustinut o prezentare legata de cartile in format audio,…

- Compania a declarat ca 2,3 miliarde de dolari din investitia totala vor fi cheltuite pe vehicule electrice, ca parte din cheltuielile de 50 de miliarde de dolari prevazute pana in 2026, pe care le-a prezentat anterior. Oficialii companiei au spus ca Ford va primi pachete de stimulente de aproximativ…

- Mașinile electrice, in special cele de dimensiuni mici și compacte, au devenit din ce in ce mai populare in Europa, in ultima perioada. Avand in vedere circulația aglomerata din marile orașe din lume, mulți producatori incep sa ofere vehicule electrice de dimensiuni mici, special create pentru mediul…