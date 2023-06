Stiri pe aceeasi tema

- Pakistanul a adoptat un ordin special pentru a permite comerțul de troc cu Afganistan, Iran și Rusia pentru anumite bunuri, inclusiv petrol și gaze, a declarat vineri Ministerul Comerțului, informeaza Reuters.Ramas cu rezerve valutare abia suficiente pentru a acoperi importurile pe o luna, guvernul…

- Miniștrii apararii din Rusia și Belarus au semnat, joi, un document pentru desfașurarea de arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, a relatat agenția de presa ruseasca Tass, citata de Reuters. Moscova va pastra controlul asupra armelor și asupra oricaror decizii privind utilizarea acestora,…

- Statele Unite minimalizeaza informațiile potrivit carora ar fi fost folosite echipamente militare de fabricație americana intr-un raid transfrontalier din Ucraina in Rusia, dupa ce Moscova a publicat imagini din zona in care se vad vehicule avariate, inclusiv cel puțin doua Humvee-uri. A fost cea mai…

- Armenia este pregatita sa recunoasca apartenența Nagorno-Karabah la Azerbaidjan, daca Baku va garanta securitatea populatiei de etnie armeana din regiune, transmit agentia de presa de stat rusa TASS si canalul Telegram „Ostorojno, novosti!”, citandu-l pe premierul armean Nikol Pasinian, potrivit Reuters.„Cei…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat marti ca Rusia va ''prevala'' in lupta sa impotriva asa-zisilor ''imperialisti'', a relatat agentia de presa nord-coreeana KCNA, in remarci despre care se crede ca se refera la Ucraina si sustinatorii ei occidentali, cum sunt Statele Unite, transmite Reuters.Coreea…

- Politicianul rus de opoziție Alexei Navalnii, incarcerat, a fost plasat din nou in izolare pentru a 13-a oara de cand a inceput, anul trecut, sa-și ispașeasca pedeapsa de noua ani de inchisoare anul trecut, au anunțat marți, 11 aprilie, reprezentanții acestuia, potrivit The Moscow Times și Reuters .…

- Anuntul media ruse vine in momentul in care directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) urmeaza sa se deplaseze, miercuri, in regiunea rusa Kaliningrad, la o saptamana dupa ce a vizitat centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de fortele ruse inca din primele zile…

- Autoritatile ruse au anuntat luni arestarea unei tinere femei, considerata principala suspecta de atentatul in care a fost ucis un celebru blogger militar rus si fervent sustinator al ofensivei impotriva Ucrainei, relateaza AFP si Interfax. Anchetatorii 'au retinut-o pe Daria Trepova, suspectata de…