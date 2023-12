Stiri pe aceeasi tema

- Ofensiva militara intensa pe care Israelul o desfasoara in Fasia Gaza ar putea continua inca doua luni, au declarat surse israeliene pentru postul public israelian Kan, informeaza duminica EFE. Ofensiva militara intensa pe care Israelul o desfasoara in Fasia Gaza ar putea continua inca doua luni, au…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, joi, ca regreta trecerea in nefiinta a unui mare om de stat, Henry Kissinger. „Contributia sa va continua prin mostenirea sa in domeniul politicii externe si al ideilor politice”, a mai adaugat prim-ministrul.

- The top European Union court ruled on Tuesday that public authorities in member states can prohibit employees from wearing signs of religious belief, such as an Islamic head scarf, in the latest decision on an issue that has divided Europe for years, according to Reuters. The case came to the Court…

- La inceputul anului 2023, Consiliul de Administratie (CA) al Televiziunii Romane (TVR) a aprobat inființarea unui nou post de televiziune, pentru care Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a oferit, in sedința de marți, 7 noiembrie 2023, autorizația pentru emisia pe satelit. Postul de televiziune…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a decis sa candideze pentru un nou mandat de sef al statului in martie anul viitor si va ramane astfel la putere cel putin pana in 2030, au declarat agentiei Reuters sase surse carora agentia nu le dezvaluie identitatea.

- Un tribunal revolutionar iranian a condamnat doua jurnaliste la pedepse lungi cu inchisoarea pentru relatarile lor despre moartea in custodie a tinerei kurde-iraniene Mahsa Amini, anul trecut, a informat duminica presa de stat diin Iran, citata de Reuters, potrivit news.ro.Moartea lui Amini, in varsta…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) anunța ca Romania va fi promovata ca destinație turistica, in perioada 15 octombrie – 15 noiembrie, pe postul de televiziune BBC, potrivit unui comunicat de presa. Potrivit ministerului, campania este realizata in colaborare cu producatorul…

- Dispariția ministrului chinez al Apararii Li Shangfu, care este anchetat pentru corupție, este cel mai recent caz in care un inalt oficial din anturajul președintelui Xi Jinping a disparut din spațiul public in mod misterios, relateaza observatornews.ro , cu referire la Reuters .