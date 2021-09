Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp echipajele de intervenție ale pompierilor militari, ambulanței, SMURD, poliției și Jandarmeriei au fost alertate ca pe strada Victor Babeș din municipiul Baia Mare un barbat amenința ca se arunca de la balconul unei pensiuni. Administratorii au sunat la 112 si au cerut ajutor.…

- In noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 01.00, polițiștii Biroului de Ordine au observat in trafic pe strada Victor Babeș din Baia Mare un autoturism, avand direcția de deplasare inspre strada Ion Luca Caragiale, fara a avea in funcțiune luminile de intalnire, fapt pentru care polițiștii au…

- Societatea Vital anunta: miercuri, 18 august, se executa lucrari de reparații – magistrala transport Dn 800 mm. Apa va avea turbiditate ridicata pe bulevardele București și Decebal, strazile Victoriei, Ion Slavici, Ștefan cel Mare, Victor Babeș, Ciocarliei, Dragoș Voda, Cuza Voda, Moldovei și Dobrogei.…

- Titlul a fost acordat la initiativa Departamentului de Stiinte Socio Umane, Teologie, Arte, al Facultatii de Litere, din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, recompensand, astfel, prestigioasa activitate stiintifica, didactica si culturala a profesorului Mircea Dumitru.Prof. univ. dr. Mircea…

- Ieri, 28 iunie 2021, in sala Romanița, studenții Facultații de Inginerie din Centrul Universitar Nord din Baia Mare au avut festivitatea de absolvire. A fost un eveniment inedit pentru județul nostru, mai ales privit din perspectiva numarului de persoane care au participat intr-o locație din interior.…

- Povestea lui Yannick, tanarul din Republica Democrata Congo, venit in Baia Mare sa studieze, este cea mai buna metoda de prezentare a Centrului Universitar Nord din Baia Mare. eMM: Ce te-a determinat să studiezi la o facultate din România? Yannick: In primul rand, pe vremea cand ma aflam in țara mea,…

- Studenta Paula Ignat, anul III, programul de studii Limbi moderne aplicate (LMA) a Facultații de Științe și Litere „Petru Maior" din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a obtinut premiul al III-lea la Concursul national de traduceri…