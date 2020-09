Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier de o gravitate greu de explicat a dus la decesul lui Florin Cusiac, in varsta de 44 de ani, patronul cunoscutei firme Olint din Radauți. Duminica, in jurul orei 17.30, omul de afaceri mergea cu bicicleta pe drumul județean din Volovaț. In imprejurari neclare, dar cel mai probabil…

- Un accident s-a produs duminica dupa amiaza pe Drumul Județean 106 F, in județul Alba, au transmis reprezentanții IPJ Alba. Din primele verificari se pare ca un barbat de 57 de ani, din comuna Sugag, in timp ce deplasa pe o bicicleta, din direcția Jina spre comuna Șugag, a pierdut controlul asupra acesteia…

- Sumner Redstone, mogul media și miliardar, cu o avere estimata la 3 miliarde de dolari, al carui imperiu include CBS și Viacom, a murit la 97 de ani, anunța CNBC.Redstone, care s-a laudat adesea ca va trai pentru totdeauna, a murit marți, potrivit unui comunicat al National Amusements.…

- Un biciclist din județul Bistrița-Nasaud a murit vineri, dupa ce a cazut de pe bicicleta din cauza vitezei pe un drum din Masivul Ceahlau, anunța MEDIAFAX.Barbatul de 40 de ani facea parte dintr-un grup de bicicliști de mountain-bike care au coborat de pe munte de la cota 1400 m la cota 1200…