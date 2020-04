Unul din zece români nu va respecta limitările impuse de autorităţi şi va petrece Paştele în deplasare – studiu Romanii vor petrece Paștele acasa anul acesta, ca raspuns la epidemia de Coronavirus (COVID-19), conform celui mai recent studiu publicat de MKOR Consulting. Cel puțin așa vor face aproape noua din zece persoane, care vor petrece Paștele alaturi de partener, copii sau chiar singuri, iar 3% dintre romani nu vor sarbatori anul acesta Paștele deloc. Totuși, 11% dintre romani afirma ca vor petrece sarbatorile pascale alaturi de familia extinsa sau prieteni, cu care nu locuiesc. Aceștia sunt mai ales elevi și studenți, care revin acasa in mod obișnuit, in aceasta perioada. Comportamentul de respectare… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

