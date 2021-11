Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez a declarat vineri, la incheierea conferintei internationale de la Paris dedicata crizei libiene, ca "tranzitia libiana trebuie dusa pana la capat, iar alegerile trebuie sa se desfasoare in cele mai bune conditii posibile. Urmatoarele sase saptamani sunt decisive", informeaza…

- Omul politic austriac, care este unul dintre cei mai inversunati critici ai politicii premierului ungar Viktor Orban si-a anuntat public candidatura la sefia PE pe contul sau oficial de Twitter si intr-o scrisoare transmisa colegilor de grup din PPE.In opinia sa, putini eurodeputati sunt satisfacuti…

- Ministrul libian de externe, Najla Al Mangoush, a fost suspendat sambata din functie si a fost supus unei interdictii de calatorie, a anuntat o purtatoare de cuvant a Consiliului prezidential pentru mai multe institutii media, informeaza AFP preluat de agerpres. Presedintia a deschis o ancheta ''pentru…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a afirmat ca nu se pune problema depunerii mandatului de catre premierul desemnat Nicolae Ciuca și ca pana marti seara trebuie finalizate negocierile si prezentata lista, iar pana sambata acest Guvern trebuie sa ajunga in Parlament. „Nu se pune problema depunerii…

- Printre reprezentantii USR a caror prezenta era asteptata, pe lista lui Ciolos se regasesc si nume-surpriza, precum Corina Atanasiu, fost secretar de stat in Ministerul Fondurilor europene, sau fostul prefect al Capitalei Alin Stoica, propus ministru de Interne. Dacian Ciolos se va prezenta luni in…

- In urma cu puțin timp a fost actualizata iar lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel ca, Romania se afla, din nou, in zona roșie, cu o rata mare de infectare cu virusul chinez, in timp ce la polul opus se gasește Germania, dar și Suedia cu Portugalia.

- Platforma Impreuna USR PLUS, care si-a prezentat marti programul politic si si-a anuntat candidatura pentru Biroul National, a transmis ca il va sustine pe senatorul Irineu Darau la presedintia partidului. "Noi - platforma Impreuna USR PLUS - suntem o echipa care va candida pentru Biroul National…

- Premierul Florin Cițu iși depune astazi in mod oficial candidatura pentru președinția partidului, dupa ce ieri același lucru l-a facut și Ludovic Orban. Premierul Florin Cițu iși dorește sa dea un mesaj de forța inainte de startul oficial al campaniei electorale interne și i-a chemat la București…