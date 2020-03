Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se tem cel mai tare de incendii si de cutremure, insa doar una din cinci locuinte este asigurata, anunta Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania.Doar una din cinci locuinte este asigurata, la 43 de ani de la cutremurul devastator din 1977, transmite Uniunea Nationala…

- Institutul Roman de Evaluare si Strategie a demarat un sondaj in ceea ce priveste personalitatile locale, lansate in cursa pentru alegerile locale din partea mai multor formatiuni politice: PSD, PNL, USR si PLUS. El vizeaza atit scrutinul local, cit si cel parlamentar. Am aflat despre acest lucru ieri,…

- Asigurarile auto sunt, de departe, cel mai cunoscut produs de acest tip, iar industria de asigurari depune eforturi importante ca sa imbunatațeasca serviciile pe care le ofera, motiv pentru care a și derulat de curand un studiu la nivel național in care i-a intrebat pe șoferi despre percepția lor privind…

- Mai bine de 8 din 10 soferi romani (85%) considera ca asigurarea CASCO este utila si foarte utila, insa tot 8 din 10 soferi romani (78%) nu au incheiat o astfel de polita de asigurare, conform studiului IRES – Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie privind perceptiile romanilor fata de asigurarile…

- Directorul Directiei de Strategie și Stabilitate Financiara in cadrul ASF, domnul Valentin Ionescu, a declarat: “Avand in vedere evoluțiile pe piața asigurarilor și timpul trecut de la primul exercițiu, a rezultat ca este necesara o noua evaluare a pieței asigurarilor. Acest exercițiu vine in sprijinul…