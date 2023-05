Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de locuinte si companiile din Romania au primit, in perioada 2013 – 2022, despagubiri de aproape 25 de milioane de euro (116 milioane lei) din partea companiilor de asigurari membre UNSAR, ca urmare a producerii de inundatii si alunecari de teren. Potrivit unui comunicat al Uniunii Nationale…

- Euroins ar putea intra in faliment, in urma deciziei ASF. Politele de asigurare incheiate de clienti la Euroins Romania raman valabile, conform prevederilor legale, inca 90 de zile dupa data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de…

- UNSAR ndash; Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania a luat nota de decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara privind retragerea autorizatiei de functionare a societatii Euroins Romania, promovarea de catre autoritate a unei cereri pentru deschiderea procedurii…

- Politele de asigurare incheiate de clienti la Euroins Romania raman valabile, conform prevederilor legale, inca 90 de zile dupa data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). „Uniunea Nationala…

- "Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania a luat nota de decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara privind retragerea autorizatiei de functionare a societatii Euroins Romania, promovarea de catre autoritate a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment…

- Cutremurele din ultima perioada care au afectat judetele Gorj, Cluj, Hunedoara, dar si Capitala, demonstreaza cat de vulnerabili continuam sa fim, iar in urma acestor evenimente, pana la finalul lunii februarie, au fost deja deschise peste 1.000 de dosare de dauna, in baza politelor de asigurare obligatorii…

- UNSAR atrage atentia ca, la nivel national, doar 20% dintre locuinte sunt protejate printr-o asigurare obligatorie PAD, iar in judetul Gorj procentul este chiar si mai mic, respectiv de circa 9%, in conditiile in care cutremurul reprezinta unul dintre principalele riscuri identificate de romani in legatura…

- UNSAR atrage atentia ca, la nivel national, doar 20% dintre locuinte sunt protejate printr-o asigurare obligatorie PAD, iar in judetul Gorj procentul este chiar si mai mic, respectiv de circa 9%, in conditiile in care cutremurul reprezinta unul dintre principalele riscuri identificate de romani in legatura…