UNSAR confirmă dezvăluirile COTAR: asiguratorii au încasat dublu, dar au plătit daune doar cu 5% mai mult Asociația „jucatorilor din asigurari”, UNSAR, confirma dezvaluirile COTAR privind distorsionarea concurenței și potențiale ințelegeri cu privire la prețuri in piața RCA. Asiguratorii au incasat in plus 2 miliarde de lei (o creștere de 89%) și au platit daune materiale mai mari cu doar 5% (in timp ce unii dintre ei continua sa nu plateasca). Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) constata ca Asociația „jucatorilor din asigurari’’, UNSAR, confirma dezvaluirile COTAR privind distorsionarea concurenței și potențiale ințelegeri cu privire la prețuri in piața… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația ”jucatorilor din asigurari”, UNSAR, confirma dezvaluirile COTAR privind distorsionarea concurenței și potențiale ințelegeri cu privire la prețuri in piața RCA. Asiguratorii au incasat in plus 2 miliarde de lei (o creștere de 89%) și au platit daune materiale mai mari cu doar 5% (in timp ce…

- Istoria falimentului firmei de asigurari City Insurance risca sa se repete, atrage atenția Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR). Organizația arata ca, sub protecția ASF, Euroins inregistreaza aceleași grave nereguli ca și la City Astfel, asiguratorul, care a…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) sesizeaza comisiile parlamentare de specialitate și a inregistrat, pe rolul Curții de Apel București, acțiuni in justiție, avand ca obiect anularea și suspendarea prevederilor nocive ale Normei ASF nr. 18/2022. Aceasta…

- Asiguratorii membri ai Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) au platit, anul trecut, despagubiri de peste 25,6 milioane lei, in vederea acoperirii daunelor cauzate de incendii, in baza politelor de asigurare facultative pentru locuinte, potrivit unui comunicat…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) saluta controalele ITM București la transportatorii care exploateaza șoferi fara contracte de munca. Aceste firme sfideaza, de șapte ani, transportatorii autorizați și legislația Romaniei. Controalele ar trebui extinse…

- Comunicat de presa Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) saluta controalele ITM București la transportatorii care exploateaza șoferi fara contracte de munca. Aceste firme sfideaza, de șapte ani, transportatorii autorizați și legislația Romaniei. Controalele…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.), impreuna cu ceilalti membri UGIR, cerem Guvernului Romaniei masuri concrete pentru sustinerea economiei, in perioada urmatoare. Nu avem nevoie de explicatii despre razboiul din Ucraina care va mentine preturile energiei…

- Comunicat de presa: Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), impreuna cu ceilalți membri UGIR, cerem Guvernului Romaniei masuri concrete pentru susținerea economiei, in perioada urmatoare. Nu avem nevoie de explicații despre razboiul din Ucraina care va menține…