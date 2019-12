Stiri pe aceeasi tema

- Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Juan Antonio Lopez Ramirez și prof.univ. dr. ing. Dr.h.c. Jose Luis Cueto Ancela, de la Universitatea din Cadiz, Spania, sunt in aceste zile in Bacau pentru a sustine cursuri la Universitatea „Vasile Alecsandri” cu masteranzii de la Facultatea de Inginerie, programul de…

- In perioada 02-06 decembrie 2019, Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Juan Antonio LOPEZ RAMIREZ și Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Jose Luis CUETO ANCELA de la Universitatea din Cadiz, Spania, vor sustine, cursuri la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau pentru masteranzii de la Facultatea de Inginerie,…

- Gala Edumanager, ajunsa la ediția a VII-a, a avut loc la București, la finele saptamanii trecute. Au fost premiate cele mai bune proiecte din mediul academic universitar și preuniversitar, in urma analizei efectuate de catre un juriu alcatuit din personalitați reprezentative din domeniul educației.…

- In cadrul sedintei de Senat festiv, prezidata de prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin Nedeff, a avut loc, joi, 14 noiembrie, ceremonia pentru decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau prof. univ. dr. Johanna Elisabeth van Bruggen, de la Universitatea…

- In perioada 15-16 noiembrie 2019 la Facultatea de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii din cadrul Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau vor avea loc manifestarile științifice organizate sub semnul aniversarii a 55 de ani de invatamant superior de educatie fizica si sport in Bacau. In acest…

- Joi, 14 noiembrie 2019, incepand cu ora 11:00, in Aula Universitații, va avea loc ceremonia pentru decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau, conferit doamnei Prof. univ. dr. Johanna Elisabeth van BRUGGEN de la Universitatea Dalhousie din Canada. Personalitate…

- La Universitatea „Vasile Alecsandri” (UVA) din Bacau a debutat un curs de competența antreprenoriala, destinat studenților din oricare an de studiu. Cursul este organizat sub auspiciile Societații Antreprenoriale a Studenților din aceasta universitate, iar inscrierea este benevola. „Destinatarii, beneficiarii…

- Pentru ca incepe un nou an universitar, instituția de invațamant superior de stat din Bacau, Universitatea „Vasile Alecsandri”, prezinta programele de schimburi universitare cu finanțare europeana pe care le deruleaza inca de la demararea acestora, in 1997, in Romania (TEMPUS, SOCRATES-ERASMUS, LIFELONG…