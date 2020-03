Universitatea Politehnica Timişoara sărbătoreşte femeile într-un mod inedit Lectoratul francofon al Universitații Politehnica Timișoara, in colaborare cu Biblioteca Centrala a UPT, invita femeile interesate la evenimentul cu tema „Scientifique? Pourquoi pas moi?” – „Femeie in știința? De ce nu și eu?”. In cadrul evenimentului vor avea loc intalniri ale elevelor cu studente de la specializari tehnice din cadrul Universitații Politehnica Timișoara și cu ... The post Universitatea Politehnica Timisoara sarbatoreste femeile intr-un mod inedit appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

