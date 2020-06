Universitatea Politehnica Timișoara introduce, în premieră, admiterea pe bază de portofoliu Universitatea Politehnica Timișoara vine cu o inovație in ceea ce privește admiterea in anul universitar 2020-2021, introducand, in premiera examenul pe baza de portofoliu de realizari. In paralel, candidații pot opta pentru examenul scris clasic sau luarea in considerare a notelor la matematica, informatica sau fizica de la bacalaureat. De asemenea, la unele facultați, admiterea se face pe baza de concurs de dosare. Conducerea Universitații Politehnica Timișoara a aprobat Metodologia de admitere la ciclul de studii de licența pentru anul universitar 2020-2021. Potrivit acesteia, la… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

