Universitatea Ovidius din Constanta a obtinut o finantare nationala de peste 7,7 milioane lei pentru CityINNOHub - European Digital Innovation Hub

Universitatea Ovidius din Constanta UOC , liderul proiectului "CityINNOHub ConsTanta INNovation Hub, a center for the digital transformation of SMEs and PSOs in SE Romania ", a obtinut, prin competitie nationala, o finantare de 7.793.760,93 lei. Fondurile sunt furnizate de catre Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Crestere Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare 2021 2027, prin actiunea 2.4 Digitalizarea IMM urilor ...