- Sunt alegeri anticipate, in 11 iulie, in Republica Moldova. 150 de secții de votare sunt organizate in afara țarii, iar 12 dintre ele vor fi deschise in Romania: doua in București și cate una in Iași, Suceava, Galați, Bacau, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Sibiu, Constanța, Craiova.

- Cel putin 200 de basarabeni sunt victime ale unei retele internationale de trafic de persoane, destructurate recent de autoritatile din Republica Moldova, Romania si Franta. Oamenii erau exploatati pe santierele din Hexagon.

- „Astazi se implinesc 31 de ani de la primul și ultimul (singurul) meu spectacol de opera pe o scena de opera din Romania: spectacol de diploma-examen de absolvire a Universitații de Muzica din București, cu La boheme, pe scena Operei Naționale din Cluj, din 20 iunie 1990”… Astfel iși incepe soprana…

- "Astazi se implinesc 31 de ani de la primul si ultimul (singurul) meu spectacol de opera pe o scena de opera din Romania: spectacol de diploma-examen de absolvire a Universitatii de Muzica din Bucuresti, cu La boheme, pe scena Operei Nationale din Cluj, din 20 iunie 1990. In afara catorva concerte sau…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti a trimis in judecata o femeie din Republica Moldova, cunoscuta ca "Dr. Lana", care, incepand cu anul 2019, cu ajutorul sotului, a efectuat interventii estetice minim invazive in Bucuresti si in tara fara a fi inregistrata la Colegiul Medicilor…

- Este oficial: CEC a validat participarea AUR - Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. „Asistam la un moment istoric, un partid politic parlamentar transcende granița de pe Prut și are șanse mari sa intre în Parlamentul…