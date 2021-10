Universitatea din Craiova va deschide anul universitar online Universitatea din Craiova anunța deschiderea anului universitar 2021-2022, on-line, pe site-ul www.ucv.ro, secțiunea evenimente. Potrivit reprezentantilor Universitatii din Craiova, peste 18.000 de studenți ai Universitații din Craiova, dintre care peste 7000 de studenți in anul I, vor putea asculta mesajele conducerii Universitații, ale facultaților si ale partenerilor socio-economici. iua de 1 octombrie reprezinta inceputul unui nou an univeristar. Acesta este al doilea an in care Universitatea din Craiova in care deschiderea anului universitar va fi marcata online. Studentii vor gasi postate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

