Universitatea din Craiova a stabilit variantele on-line pentru absolvire și admitere Universitatea din Craiova a stabilit Metodologia derularii activitaților in sistem on-line. Documentul a fost aprobat in Senatul Universitații și stabilește derularea activitaților didactice in sistem on-line, precum și cum se vor derula examenele de absolvire, dar și admiterea la programele de studii de licența, master și chiar și de doctorat. Noile prevederi sunt valabile pe perioada cat activitațile fața in fața nu sunt posibile. Pentru a se adapta la cerințele starii de urgența, Universitatea din Craiova a completat Regulamentul privind organizarea și desfașurarea examenelor de licența/diploma… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In incercarea constanta de a se adapta la situațiile impuse de starea de urgența și de a facilita finalizarea cu succes a anului universitar, in condiții optime și la standardele de calitate educaționala asumate, UAB a elaborat și a aprobat, in Senatul din data de 29 aprilie 2020, procedurile operaționale…

- Printr-un ordin publicat azi in Monitorul Oficial, ministrul Educatiei stabileste ca pe durata starii de urgența, prin derogare de la prevederile legale in domeniul invațamantului superior, probele pentru examenul de licența/diploma se pot desfașura și on-line.Conform Ordinului nr. 4.020/2020 , pentru…

- In exclusivitate pentru PSnews.ro, senatorul PSD de Alba, Daniel Breaz, rector al Universitații ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a precizat ca exista posibilitatea ca examenele de licența și disertație sa fie date online. Singurele probleme pe care mediul universitar le are in aceasta perioada, potrivit…

- Ministerul Educației și Cercetarii a lansat platforma Digital pe educred.ro ( digital.educred.ro ), un spațiu creat pentru toate cadrele didactice care doresc sa valorifice noile tehnologii in activitațile de invațare cu elevii. Acesta este mesajul multiplicat de inspectoratele școlare și impliclit…

- Universitatea din București solicita ca examenele de licența și disertație sa fie date online, avand in vedere situația inchiderii unitaților de invațamant din cauza coronavirusului. In ceea ce privește Evaluarea Naționala și Bacalaureatul, se solicita ca și acestea sa fie susținute prin testare online…

- Coronavirus a reușit sa faca ravagii și in invațamant! Studenții stau acasa de mai bine de doua saptamani, intrebandu-se tot mai des ce vor face cu lucrarile de licența și disertație. Data fiind situația de fața, Universitatea din București vine cu o soluție! Despre ce este vorba?

- Un candidat care a mers sa se inscrie la un concurs organizat de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova pentru un post de asistent medical reclama ca a fost intors din drum dupa diploma de bacalaureat, desi este absolvent de facultate. Persoana in cauza, care a dorit sa isi pastreze anonimatul,…

- Un candidat care a mers sa se inscrie la un concurs organizat de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova pentru un post de asistent medical reclama ca a fost intors din drum dupa diploma de bacalaureat, desi este absolvent de facultate. Persoana in cauza, care a dorit sa isi pastreze anonimatul,…