- Douazeci si doua de cluburi de fotbal, 16 din prima liga si 6 din esalonul secund, au primit licenta de participare in editia 2024-2025 a Superligii, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. The post LICENȚA SUPERLIGA 22 de cluburi au primit licența pentru Superliga first appeared…

- Play-off, etapa 10: Sambata, 11 mai: CS Mioveni – Corvinul Hunedoara 3-1, Csikszereda Miercurea Ciuc – Gloria Buzau 0-1, Unirea Slobozia – CSC Selimbar 0-0.Clasament: 1. Slobozia 60 puncte (9-6), 2. Corvinul 52 (14-11), 3. Buzau 51 (12-7), 4. Selimbar 51 (8-12), 5. Mioveni 43 (10-11), 6. Csikszereda…

- Deși a avut un final de sezon excelent, avand patru victorii și doua rezultate de egalitate in cele șase etape din play-out, Unirea Dej a retrogradat in liga a treia. Unirea avea nevoie de victorie in ultima etapa, pe care a reușit-o (1-0 cu CSM Alexandria) și ca CSC Dumbravița sa piarda acasa cu Ceahlaul.…

- Play-off, etapa 2: Joi, 4 aprilie: CS Mioveni – Gloria Buzau 1-1.Sambata, 6 aprilie – ora 11.30: CSC Selimbar – Corvinul Hunedoara.Duminica, 7 aprilie – ora 12.00: Unirea Slobozia – Csikszereda Miercurea Ciuc. Clasament: 1. Slobozia 43 puncte (golaveraj 1-0), 2. Selimbar 42 (0-2), 3. Hunedoara 38 (1-1),…

- Emoțiile in ceea ce privește obținerea licenței de participare și in urmatorul sezon – al treilea consecutiv de dupa promovare – al SuperLigii aproape ca au disparut pentru conducerea prim-divizionarei FC Petrolul Ploiești, mai ramanand sa se primeasca anunțul oficial al comisiei de profil a Federației…

- Play-off, etapa 1: Joi, 28 martie: Corvinul Hunedoara – Gloria Buzau 1-1.Sambata, 30 martie – ora 11.00: Unirea Slobozia – CS Mioveni.Luni, 1 aprilie – ora 17.30: Csikszereda Miercurea Ciuc – CSC Selimbar. Clasament: 1. Șelimbar 42 puncte, 2. Slobozia 40, 3. Hunedoara 38 (1-1), 4. Buzau 35 (1-1), 5.…

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț a aflat astazi, 19 martie, programul play-out-ului, in urma tragerii la sorți efectuate la sediul Federației Romane de Fotbal. Cele 6 partide (datele pot suferi modificari, in funcție de posibilele televizari) se vor desfașura astfel: Metaloglobus București (acasa, 30.03) Campionii…