- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a detaliat intr-un interviu pentru Digi24 ce fel de tratamente se folosesc in cazul bolnavilor de COVID din Romania, aratand ca tot ce se foloseste pe plan mondial se foloseste si in Romania, inclusiv Remdesivirul sau hidroxiclorochina. Conform ministrului Sanatatii,…

- Studentii Universitatii de Vest Timisoara, care isi aprofundeaza studiile in domeniul istoriei si teologiei, au din aceasta saptamana la dispoziție un nou sediu special dedicat Departamentului de Studii Romanesti. Acesta este situat in spaptele cladirii Facultatii de Arte, de pe strada Oituz. Corpul…

- Cinci universitați din Romania apar in ultima ediție a topului „Times Higher Education World University Rankings 2021”. Ediția 2021 a rankingului THE WUR a inclus in evaluare aproape 2000 de universitati din lume, noteaza Mediafax.Cele mai importante universitați din Romania – Academia de…

- Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se claseaza pe locul al doilea in topul universitaților din Romania și este singura universitate de medicina și farmacie din țara listata printre cele mai bune 1.000 de universitați din lume, conform clasamentului World University…

- Universitatea de Vest Timisoara a fost introdusa intr-un nou top universitar, Moscow International University Ranking „The Three University Missions” (MosIUR), Ediția 2020. Acest ranking internațional evalueaza si ierarhizeaza instituțiile de invațamant superior dupa cele trei misiuni universitare cheie…

- Pentru cei mai multi elevi din Romania, inceperea anului scolar va insemna prezenta lor la scoala. Afirmatia apartine presedintelui Klaus Iohannis, care a adaugat ca prezența elevilor in clase se va decide la nivel local, in funcție de situația specifica fiecarei localitați. Presedintele Klaus Iohannis…

- In saptamana 20-27 iulie 2020, s-a inregistrat in Romania un nou record al numarului de cazuri de COVID-19 de la debutul epidemiei in tara noastra: 7.763 de noi infectari. In intervalul respectiv, la data de 25 iulie au fost raportate cele mai multe noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19 intr-o singura…

- Romania bate record dupa record, de la o zi la alta, in privinta infectarilor cu COVID-19. Daca miercuri se trecea limita de 1.000 de cazuri intr-o zi, in ultimele 24 de ore s-a trecut si bariera de 1.100. Numar mare de infectari si in judetul Timis: 38. In ultimele 24 de ore au fost facute ... The…