Stiri pe aceeasi tema

- „U” este in cautarea primei victorii in Superliga, iar dupa doua dueluri tari cu FCSB și CS Universitatea Craiova, pentru „studenți” urmeaza o deplasare pe terenul celor de la FC Argeș, echipa care s-a clasat la finalul sezonului trecut pe poziția a cincea. Partida de pe Stadionul „Nicolae Dobrin” va…

- Formația covasneana a surclasat, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (0-0), pe FC Argeș Pitești, intr-un meci din cea de-a 2-a etapa a Superligii Naționale de fotbal. Golurile au fost marcate de Cosmin Matei (min.49-penalty), Bogdan Mitrea (min.60), Marius Ștefanescu (min.63) și Catalin Golfca…

- ​CFR Cluj a obținut cu mari emoții prima victorie a sezonului (1-0 vs Rapid București), dar Dan Petrescu este increzator in echipa sa și a lansat un avertisment celorlalte echipe din SuperLiga (fosta Liga 1).

- Invinsa in Supercupa Romaniei și eliminata din preliminariile Champions League, CFR Cluj a obtinut sambata prima victorie a sezonului, scor 1-0, impotriva echipei Rapid București. Meciul din Gruia a avut loc in prima etapa din SuperLiga (fosta Liga 1).

- Rapid a pierdut fara drept de apel amicalul jucat azi impotriva Slaviei Praga, campioana Cehiei. Giuleștenii au pierdut cu 1-7, intr-un meci in care Adi Mutu a folosit numeroși titulari. Cantonamentul din Austria s-a incheiat cu un rezultat dezastruos pentru echipa care și-a propus play-off-ul in noul…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre debutul noului sezon de Liga 1. Giuleștenii vor juca in primele 3 etape cu CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova, adica echipele care au terminat pe podium in ediția trecuta de campionat. Mutu a analizat tragerea la sorți in cantonamentul…

- Deși parea doar o chestiune de timp pana cand sa semneze cu Universitatea Craiova , Mirel Radoi a ramas pe locul 2. Finanțatorul Științei, Mihai Rotaru, l-a ales pe brașoveanul Laszlo Balint sa ocupe postul lui Laurențiu Reghecampf , fapt care a starnit multa suparare in Banie. Anunțul va fi facut incursul…