Universitatea Craiova-Farul: Eugen Neagoe descrie drept stupid golul primit de la echipa lui Hagi Eugen Neagoe, antrenorul echipei Universitatea Craiova, este constient, dupa intalnirea de sambata, cu Farul, ca formatia sa domina si are ocazii de gol in toate meciurile din ultimele etape, dar nu marcheaza atat cat ar trebui, scrie news.ro. „Acel gol stupid, pe care nu pot sa il descriu, a venit pe o greseala a noastra. In rest, nu am fost in stare sa inscriem. Iarasi portarul echipei adverse a fost cel mai bun jucator al meciului. Am facut mari portarii adversarelor, am facut ca portarii echipelor adverse sa fie de echipa nationala. Scuffet nu e roman, el nu poate, dar Tarnovanu, Moldovan… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

