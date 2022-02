Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi un dezastru ca formatia sa sa rateze calificarea in play-off-ul Ligii I. “Am mare incredere in jucatori si in reactia pe care o vor avea la meciul cu CFR Cluj. Insa avem foarte multe…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca este constient de valoarea adversarului din etapa a 24-a a Ligii I, Universitatea Craiova, echipa care poate invinge orice contracandidata la titlul de campioana, anunța Agerpres. "Baietii se antreneaza…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste enorm victoria in meciul cu CFR Cluj, din acest weekend, el precizand ca are mare incredere in jucatorii sai, anunța news.ro. “Urmeaza meciul cu CFR, eu am mare incredere…

- Dupa ce astazi a reușit transferul lui Figueiredo de la CFR Cluj și s-au ințeles cu ardelenii pentru imprumuturile lui Jonathan Rodriguez și Dusan Celar, Dinamo se mai pregatește de o lovitura. „Cainii” sunt aproape sa semneze cu un fotbalist de la Universitatea Craiova. Este vorba despre bulgarul Antoni…

- Universitatea Craiova are un sezon sub așteptari și ocupa doar locul 5 in clasamentul Ligii 1, la 25 de puncte sub liderul CFR Cluj. Cu toate acestea, antrenorul Laurențiu Reghecampf are in continuare parte de increderea conducerii. Oltenii au ratat deja principalul obiectiv al sezonului, caștigarea…

- CSU Craiova a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marti, pe teren propriu, cu UTA, in etapa a 20-a a Ligii 1. Gruparea olteana a ajuns la a 6-a etapa consecutiva fara victorie. Dupa meci, antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a recunoscut ca echipa sa a evoluat…

- Antrenorul CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a recunoscut ca echipa lui a facut un meci foarte slab cu UTA si a precizat ca este multumit de punctul obtinut, conform news.ro "Dezamagire mare pentru jocul pe care l-am practicat. Am fost foarte slabi din toate punctele de vedere.…

- FCSB a invins-o pe CS Universitatea Craiova, in deplasare, cu 3-2, duminica seara, in derby-ul etapei a 17-a a Ligii I. Jucatorii antrenați de Laurențiu Reghecampf au ajuns la trei infrangeri consecutive. MM Stoica, managerul echipei FCSB, este de parere ca echipa olteana a ieșit din lupta la titlu.…