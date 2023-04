Universitatea Cluj – UTA Arad 1-0. “Șepcile roșii” vor disputa a cincea finală în Cupa României (Video) Universitatea Cluj s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o pe UTA cu scorul de 1-0, joi seara, pe Cluj Arena, in a doua semifinala a competitiei. In minutul 15, Virgiliu Postolachi a trimis mingea in poarta clujenilor, dar golul a fost anulat de arbitrajul video pentru un fault comis de atacantul moldovean asupra lui Andrei Miron. Unicul gol al partidei a fost marcat de Dan Nistor, in minutul 41, din penalty, dupa un fault comis de Desley Ubbink la Martin Remacle. Mircea Rednic a debutat ca antrenor la UTA. Universitatea Cluj va disputa a cincea sa finala in Cupa Romaniei, dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

