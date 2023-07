Universitatea București înregistrează cel mai mare număr de candidaturi pentru admiterea din ultimii 14 ani Universitatea București anunța cel mai mare numar de candidaturi pentru admiterea din ultimii 14 ani, fiind inregistrate 7,15 inscrieri pe loc bugetat. ”Cel mai mare numar de candidaturi din ultimii 14 ani pentru admiterea la Universitatea din Bucuresti (UB), 43.921 de inscrieri, au fost inregistrate in sesiunea de vara 2023, arata datele partiale de miercuri, 19 iulie 2023, la ora 23:59. Aceasta reprezinta o crestere de 42,11% fata de sesiunea de vara a admiterii 2022, cand au fost inregistrate 30.906 inscrieri. Concurenta la nivelul Universitatii din București in aceasta sesiune de admitere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

