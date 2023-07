Stiri pe aceeasi tema

- In data de 5 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul Rutier au oprit pentru verificari, in jurul orei 13.50, in Piața Romana din municipiu, un autoturism condus de un tanar de 18 ani, din județul Cluj. La testarea cu aparatul pentru detectarea substanțelor psihoactive…

- Acțiuni preventive ale poliției in tabara de copii de la Valea Ierii. S-au dezbatut teme de actualitate iar copiii s-au dovedit receptivi la informațiile primite. In perioada 04-05 iulie a.c, politistii din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, alaturi de cei ai Biroului Siguranta…

- BULETIN DE PRESA Actiune cu efective marite, in municipiu La data de 28 iunie a.c., politistii din municipiu impreuna cu cei ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate, cu sprijinul Serviciului Criminalistic, al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Arad, cu efective ale Inspectoratului…

- O minora de doar 12 ani din municipiul Gherla a trait momente cumplite, dupa ce ar fi fost rapita și violata de catre un barbat in varsta de 33 de ani. In urma investigațiilor, barbatul a ajuns dupa gratii pentru 30 de zile. La data de 21 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla…

- De ceva vreme au loc mai multe campanii phishing cu email-uri false trimise in numele unor instituții sau firme. Printre persoanele vizate de aceste campanii se afla și judecatorul clujean Cristi Danileț.

- Voicu Ienci, un formator de opinie din Deva, l-a luat la rost pe președintele PSD Campia Turzii pentru modul sau de promovare a restaurantului Transylvania Steak House din Cluj-Napoca. Președintele PSD Campia Turzii, Avram Gal, a ales sa-și promoveze afacerea prin intermediul platformei Tik-Tok, prezentand…

- MAI: Peste 5000 de activitați ale Poliției pentru siguranța in școli, in perioada 1 ianuarie – 31 martie Politistii au desfasurat 5.090 de activitati cu caracter informativ-preventiv adresate elevilor, in cadrul orelor de curs, in perioada 1 ianuarie – 31 martie, in cadrul Planului National Comun de…

- Sub sloganul „Miner mandru din Apuseni. Cupru Min – radacini pentru viitor”, in parteneriat cu Asociatia “iPlant.Today – euPlantez.Astazi”, compania CUPRU MIN, pune in aplicare strategia proprie de responsabilitate sociala, participand la plantarea pe o suprafata de aproximativ 5.3 hectare, localizata…