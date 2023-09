Stiri pe aceeasi tema

- Formația de handbal masculin CSU Suceava a repurtat, in etapa a III-a, primul succes din actuala stagiune a Ligii Zimbrilor. In mod normal, dupa calculele preconizate anterior, sucevenii ar fi trebuit sa aiba șase puncte in clasament dupa succesele cu CSM Bacau, acasa și in deplasare cu U Cluj., dar…

- Formația de handbal masculin CSU Suceava a repurtat duminica dupa amiaza, in etapa a III-a, primul succes din actuala stagiune a Ligii Zimbrilor. Victoria obținuta in sala „Dumitru Bernicu", intr-o atmosfera de zile mari, este cu atat mai importanta in condițiile in care s-a produs de-o ...

- Gigi Becali, patronul FCSB, risca sa fie amendat și suspendat de Comisia de Disciplina a FRF, daca se dovedește ca a pariat pe meciul Nordsjaelland – FCSB 0-2. Vineri seara, la o zi dupa eliminarea din Conference League, Gigi Becali a declarat ca a pariat 20.000 de euro pe calificarea echipei sale,…

- Formația de handbal masculin a Clubului Sportiv Universitar din Suceava va incepe seria meciurilor de pregatire pentru viitorul sezon al Ligii Naționale cu prilejul Memorialului „Mihai Mironiuc", care va avea loc in sala „Dumitru Bernicu", la sfarșitul acestei saptamani. In ...

- Federația Romana de Handbal a stabilit țintarul ediției de campionat 2023-2024 in Liga Zimbrilor. Competiția va incepe pe data de 26 august, in prima etapa, formația locala, CSU Suceava, va intalni pe teren propriu formația CSM Bacau. Va urma o deplasare la Universitatea Cluj, dupa care, in runda a…

- Mihai Stoica a reactionat dupa amenda primita de la Comisia de Disciplina a FRF. Managerul general de la FCSB a primit un avertisment si trebuie sa plateasca suma de 5000 de lei. Pe langa Mihai Stoica, Gigi Becali si Ioan Varga au fost si ei amendati de Comisia de Disciplina. Patronul de la FCSB trebuie…

- Finantatorii Gigi Becali (FCSB) si Ioan Varga (CFR Cluj) au fost amendati drastic pentru afirmatii calomnioase de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, in sedinta sa de luni, potrivit site-ului FRF.Becali a fost sanctionat cu suma de 25.000 de dolari, in doua spete diferite.…

- Comisia de Disciplina a UEFA l-a sancționat cu 4 partide de suspendare pe Jose Mourinho, care l-a agresat verbal pe Anthony Taylor, arbitrul finalei Europa League, Sevilla - Roma 1-1, 4-1 la penaltyuri. Jose Mourinho, 60 de ani, a decis sa ramana la AS Roma și sezonul viitor, dar nu va putea sta pe…