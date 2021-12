Stiri pe aceeasi tema

- UNSAR – Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare-Reasigurare din Romania a luat nota cu ingrijorare și surprindere de propunerea legislativa depusa la Senat pe 15 noiembrie, care prevede modificarea Legii 132/2017 privind RCA, in sensul plafonarii prețurilor RCA la tarifele de referința ale ASF…

- Proiectul de plafonare a tarifelor de referinta la RCA risca sa atraga deschiderea unei noi proceduri de infringement impotriva Romaniei in domeniul legislatiei de profil, deoarece nu este in concordanta cu Tratatul de functionare a Uniunii Europene si cu legislatia europeana incidenta in domeniul asigurarilor,…

- Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare-Reasigurare din Romania vine cu o serie de clarificari dupa ce in spațiul public au fost lansate din nou informații false privind piața asigurarilor RCA, de catre o asociație din zona de transporturi comerciale fara competențe in domeniul asigurarilor. Materialul…

- “De la inceputul pandemiei, in perioada martie 2020 – august 2021, companiile de asigurari au platit ca urmare a efectelor imbolnavirii cu SARS-Cov 2, inclusiv a deceselor cauzate de acest virus, indemnizatii de 9,37 milioane euro in baza politelor de viata si de sanatate. Astfel, peste 10.000 de familii…

- Dauna medie RCA in prima jumatate a acestui an a fost de 9.128 lei, in crestere cu 6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce dauna medie pentru vatamari corporale si deces a urcat cu 48%, la 67.566 lei, sustin reprezentantii Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare…

- Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare-Reasigurare din Romania a venit cu o replica la acuzațiile COTAR care prin intermediul unui comunicat public de presa solicitau intervenția procurorilor in domeniul asigurarilor RCA: ”UNSAR - Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare-Reasigurare…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare-Reasigurare din Romania (ANSAR) a precizat marti ca dauna edie pe RCA a fost de 9.128 lei in prima jumatate a anului in curs, fata de 8.609 lei in primul semestru din 2020.

- “Incendiul ramane pericolul cel mai des mentionat de catre romani atunci cand se refera la riscurile care pot afecta locuintele (56%)”, potrivit unui nou sondaj de opinie realizat de UNSAR impreuna cu IRES. In topul primelor 5 riscuri de care se tem romanii urmeaza vijelia si furtuna, cutremurul, furtul…