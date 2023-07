Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana incearca sa iși relanseze relațiile economice și politice cu zona Americii Latine. La Bruxelles a inceput un summit de 2 zile cu statele comunitații CELAC - 30 de țari din America Latina și Caraibe.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a subliniat care sunt obiectivele UE in ceea ce privelte summitul unde sunt invitate și statele din America Latina și statele din Caraibe, fiind vorba mai ales de aspecte economice.

- Principalul obiectiv al intalnirii este revitalizarea parteneriatului dintre UE și CELAC, in lumina complicatei dinamici geopolitice globale, incluzand conflictul Rusiei cu Ucraina, așa cum a anunțat Administrația Prezidențiala.Conform aceleiași surse, parteneriatul revitalizat se va concentra prioritar…

- Statele din America Latina si Caraibe au respins mentiunile despre sustinerea Ucrainei in proiectul de declaratie finala propus de blocul comunitar pentru summitul UE-CELAC si au cerut reparatii pentru trecutul colonial.

- Avem tot mai puține oportunitați: Romania se afla printre statele cu cea mai mica rata a locurilor de munca vacante din UE Avem tot mai puține oportunitați: Romania se afla printre statele cu cea mai mica rata a locurilor de munca vacante din UE Rata locurilor de munca vacante in primul trimestru al…

- Rata locurilor de munca vacante in primul trimestru al acestui an a fost de 3% in zona euro si de 2,8% in Uniunea Europeana, cea mai mica valoare a acestui indicator inregistrandu-se in Romania, Bulgaria, Spania si Polonia (toate cu 0,9%), arata datele publicate joi de Eurostat.La polul opus, statele…

- Spania și-a evacuat personalul diplomatic și cetațenii, precum și alți cetațeni UE și ai Americii Latine din Sudan, a declarat duminica ministrul spaniol de Externe, informeaza Rador."Avioanele Forțelor Aeriene spaniole tocmai au decolat din Khartoum, transportand cetațenii și diplomații noștri.…

- Parlamentul European adopta, la inițiativa Comisiei Europene și a Bancii Centrale Europene, cadrul regal pentru o reglementare stricta a industriei criptoactivelor.Comisarul european pentru servicii financiare cere tuturor țarilor sa implementeze masuri similare, pentru a-și proteja cetațenii.In…