- Liderii celor 7 țari ale Grupului G7 (Franța, SUA, Regatul Unit, Canada, Japonia, Italia și Germania) se intrunesc vineri, la Hiroshima, cu scopul de a decide o inasprire a tonului fața de Rusia, dupa 15 luni de agresiune contra Ucrainei, dar și pentru a adopta o poziție comuna in fața Chinei. Pe agenda…

- Dependenta de gazele rusesti este istorie: in Europa, depozitele de gaze sunt pline in proportie de 62- si, potrivit unor analisti din domeniu, problema este, acum, ca oferta este prea mare. In Romania, depozitele sunt pline in proportie de 50-, scrie Profit, care aminteste ca, in 2022, acest nivel…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit marti, la Palatul Victoria, pe ministrul Afacerilor Externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan, aflat in vizita oficiala in Romania. Potrivit unui comunicat al Guvernului, in cadrul intalnirii a fost analizata situatia de securitate din Regiunea Extinsa a Marii Negre, generata…

- Impedimentele tehnice și politice in calea ambițiilor energetice ale lui Erdogan de a transforma Turcia intr-un hub de gaz rusesc Rusia era cel mai mare exportator de gaze naturale din lume pana la invadarea Ucrainei, moment in care Europa a fost nevoita sa puna capat dependenței sale de combustibilii…

- Fostul șef al Statului Major al Marii Britanii, generalul Richard Dunnatt, a cerut Occidentului, intr-un interviu la SkyNews, sa depuna cat mai multe eforturi pentru ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei sa se incheie in acest an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rasturnare de situație in razboiul din Ucraina. Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, informeaza duminica AFP. “Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de…

- Canada va livra Ucrainei inca patru tancuri Leopard 2 pentru a ajuta la lupta impotriva invaziei ruse, ridicand la opt contributia sa totala in acest domeniu, a anuntat premierul Justin Trudeau vineri, la un an de razboi, transmite AFP. „Canada este solidara cu Ucraina inca de la inceputul conflictului…