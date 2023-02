Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va cere in numele Romaniei o flexibilizare legata de direcționarea fondurilor europene. Seful statului a menționat ca discuția va fi „mai complicata si probabil va mai dura”. In plus, Iohannis a vorbit despre largirea cadrului pentru folosirea ajutorului de stat…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat pentru Agenția americana de știri Bloomberg ca Serbia este recunoscatoare Moscovei pentru sprijinul acordat in problema Kosovo, dar ca țara sa nu sprijina agresiunea impotriva Ucrainei. Vucic a declarat ca in ultimii ani a avut zeci de intalniri cu…

- Kremlinul le-a acordat marilor companii rusești permisiunea de a ignora anul acesta voturile acționarilor care provin din așa-numitele țari „neprietenoase”, ca mijloc de combatere a eficienței sancțiunilor occidentale, scrie agenția France Presse, citata de The Moscow Times . Decretul, semnat marți,…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a declarat marți, de la intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania, ca anul acesta succesul privind Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) din 2022 trebuie completat anul acesta cu intrarea in spațiul Schengen. Presedintele susține…

- SUA considera ca Serbia trebuie sa se alature sanctiunilor impotriva Moscovei pentru a pedepsi Rusia pentru agresiunea sa contra Ucrainei, a declarat vineri, 13 ianuarie, la Belgrad consilierul Departamentului de Stat al SUA, Derek Chollet, transmite EFE și Agerpres . ”Activitatile ruse nu trebuie doar…

- Oligarhul rus Vladimir Potanin, fost vicepremier si al doilea cel mai bogat om din Rusia, a fost sanctionat joi de guvernul american pentru legaturile sale cu Vladimir Putin si cu razboiul din Ucraina, relateaza CNN, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Joi, 15 decembrie, Rusia a declarat ca planurile SUA de a furniza Ucrainei sisteme de aparare antiracheta Patriot reprezinta o noua „provocare” și o extindere a implicarii militare a SUA in conflictul din Ucraina. Purtatoare de cuvant a lui Lavrov, susține ca politicienii ucraineni vor sa loveasca…

- Bancile si LBMA sunt reticente in a spune cat de mult aur rusesc este pastrat in seifuri, dar dezvaluirile din partea fondurilor de investitii detinatoare de aur arata ca sute de tone s-au acumulat la Londra, Zurich si New York inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina in februarie. Cifrele de la unsprezece…