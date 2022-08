Reforma, ceruta de multa vreme de Franta, dar care este disputata de unele state membre, va fi pe agenda discutiilor in cadrul reuniunii ministrilor europeni ai Energiei din 9 septembrie, la Bruxelles. ”Cresterea preturilor energiei electrice arata clar limitele functionarii actuale a pietei. Acesta a fost conceput intr-un context foarte diferit”, a explicat presedinta Comisiei Europene in cadrul unei conferinte la Bled, Slovenia. ”De aceea elaboram in prezent interventia de urgenta si reforma structurala a pietei”, a mai spus von der Leyen, fara alte detalii. Data de 9 septembrie a fost anuntata…