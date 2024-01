Uniunea Europeana are nevoie de mai mulți bani proprii, a declarat premierul belgian Alexander De Croo, chiar in momentul in care Bruxelles-ul atinge limitele a ceea ce poate cere guvernelor naționale sa contribuie pentru a-și finanța prioritațile. Propunerea lui De Croo vine in contextul in care liderii UE negociaza o revizuire a bugetului blocului 2021-2027, […] The post Uniunea Europeana – obraznicie, foame de bani și taxe first appeared on Ziarul National .