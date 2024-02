In ciuda unei reacții tot mai puternice impotriva reglementarilor privind clima, Uniunea Europeana va solicita o reducere de 90% a emisiilor pana in 2040 – un obiectiv care poate fi atins doar cu o reducere aproape totala a combustibililor fosili, precum și cu o revizuire a modului in care oamenii iși procura hrana. Calendarul agresiv […] The post Uniunea Europeana impotriva europenilor first appeared on Ziarul National .