Uniunea Europeana (UE) a criticat joi activitatile de demolare efectuate de autoritatile israeliene, soldate cu distrugerea unui sat de beduini in Cisiordania, informeaza dpa. "Aceasta demolare la scara larga este o alta dovada a deplorabilei tendinte de confiscare si distrugere", a declarat reprezentantul UE in teritoriile palestiniene Sven Kuehn, in timpul vizitei pe care a facut-o la Humsa Al Bqai'a. Premierul palestinian Mohammad Shtayyeh a participat si el la aceasta vizita. Sapte corturi de beduini unde locuiau 66 de oameni au fost distruse miercuri, potrivit organizatiei neguvernamentale…