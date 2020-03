Stiri pe aceeasi tema

- Ideea i-a venit antreprenorului Sorin Cornila cu doua zile inainte ca Romania sa intre in Stare de Urgența. A creat un grup pe WhatsApp prin care sa reuneasca oamenii de afaceri din Botoșani.

- Parlamentul European (PE) lucreaza cu statele membre pentru a se asigura ca Uniunea Europeana poate achizitiona ventilatoare, masti si alte echipamente medicale pentru a fi puse la dispozitia spitalelor din intreaga Uniune, a anuntat luni PE intr-un comunicat postat pe site-ul sau.Saptamana…

- Un chestionar de evaluare a simptomelor pentru COVID-19 a fost lansat, luni, in cadrul platformei online ''cemafac.ro'', de catre Guvernul Romaniei, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, in colaborare cu Departamentul pentru Situatii de Urgenta si organizatia neguvernamentala…

- Comisia Europeana in Romania reacționeaza la acuzațiile aduse in spațiul public potrivit carora CE aloca Franței 300 de miliarde de euro in lupta cu COVID-19, iar Romaniei un miliard de euro.

- Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19, se arata intr-un document publicat pe pagina de Facebook a reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

- Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19, se arata intr-un document publicat pe pagina de Facebook a reprezentantei Comisiei Europene in...

- Anunț de ultima ora. Comisia Europeana susține Romania in lupta cu coronavirusul.Citește și: Medicul Streinu - Cercel anunța ca in Romania incepe testarea in masa pentru coronavirusPentru combaterea efectelor COVID-19, Comisia Europeana va direcționa catre Romania peste 1 miliard de euro, astfel:483de…

- ​Firmele mici și mijlocii (IMM) din Uniunea Europeana, inclusiv din România, afectate de scaderea afacerilor care urmare a crizei actuale cauzate de pandemia de coronavirus COVID-19, ar putea primi credite bancare și capital de lucru, prin facilitați propuse de Comisia Europeana. Citește…