- Comisarul pentru Finante al Uniunii Europene, Valdis Dombrovskis, s-a angajat marti sa propuna reglementari noi pentru monedele virtuale, ca reactie la planurile Facebook de a introduce criptomoneda Libra, pe care UE o considera un risc pentru stabilitatea financiara, transmite Reuters.

- Statele Unite au obtinut miercuri aprobarea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru a impune taxe vamale suplimentare pentru produse europene in valoare de 7,5 miliarde dolari, din cauza subventiilor ilegale acordate de Uniunea Europeana grupului aeronautic Airbus, transmite Reuters.…

- Reprezentanții bancilor centrale ale lumii vor cere luni detalii de la cei ai Facebook privind criptomoneda Libra, pe care proprietarul celei mai mari rețele sociale globale vrea s-o emita de la 1 ianuarie. Libra a starnit deja ingrijorarea marilor banci central ale lumii, privind amenințarea pe care…

- In pofida avertismentelor venite de la autoritatile din intreaga lume, reteaua sociala Facebook intentioneaza sa-si lanseze criptomoneda, Libra, in cursul urmatorului an, a declarat, vineri, directorul de la Facebook responsabil pentru acest proiect, David Marcuss, pentru cotidianul elvetian NZZ,…

- Bancile centrale incep sa accepte monedele virtuale. BCE pledeaza pentru reglementari la nivel global Benoit Coeure, membru al Comitetului Executiv al Bancii Centrale Europene, a sustinut, vineri, necesitatea stabilirii unei reglementari globale privind criptomonedele si s-a pronuntat pentru o abordare…